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Все трассы в стране будут строиться в рамках одного года - координатор "Большой стройки" Юрий Голик

пятница, 13 марта 2020, 12:35
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"Укравтодор" планирует строить все трассы от начала до конца в рамках одного года.

Об этом в эфире телеканала "Украина 24" сообщил координатор Национальной программы "Большая стройка" Юрий Голик.

"В "Укравтодоре" со сменой руководства и приходом Александра Кубракова полностью поменялись подходы. Сейчас стоит вопрос, чтобы все трассы ремонтировались в рамках года от начала до конца и с такими темпами, как строилась трасса Запорожье-Мариуполь. Раньше 70 километров этой трассы ремонтировали 3 года, она была разбита на отдельные участки, и каждый подрядчик работал на отдельном кусочке. Это выглядело, как лоскутное одеяло. В прошлом году, когда поставили задачу отремонтировать ее за год, 130 км закончили за 68 дней", - отметил он.

По словам Голика, быстрый ремонт трассы Запорожье-Мариуполь стал примером того, как должно быть по всей стране.

"Вопрос в том, что нужно строить одновременно. Сейчас участки дороги строят с одинаковым качеством, и вы не найдете отличия", - подчеркнул он.

Национальная программа "Большая стройка", инициированная президентом Владимиром Зеленским, предполагает строительство 100 новых школ, 100 детских садиков, 100 стадионов и 6500 километров дорог у 2020 году.

Ранее координатор "Большой стройки" Юрий Голик пригласил следить за проектом в режиме реального времени в Telegram-канале.

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