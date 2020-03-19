RU  UA  EN

четверг, 19 марта
  • НБУ:USD 27.60
  • НБУ:EUR 29.20
НБУ:USD  27.60
Меню
Политика

Лига чемпионов 2019/20: новости, результаты, видео

Новости

19 марта

20:19
Замкнутый круг: стало известно о серьезной проблеме в оккупированном Донецке из-за коронавируса
20:18
Люди показывают в сети аляскинских маламутов - и это точно не те песики, которых захочется подразнить Lime
20:03
Коронавирус поразил еще одну область в Украине: опубликована актуальная карта
19:30
Дым валит столбом: в Киеве произошел масштабный пожар, фото
19:17
Соблюдаем карантин и держим форму: 6 эффективных упражнений, которые заменят спортзал Lime
19:05
У члена королевской семьи диагностировали коронавирус Lime
18:30
Из нас сделали смертников-камикадзе: врач сделала жесткое обращение к властям
18:24
Бритни Спирс попросила троллей не травить ее за одинаковые фото в купальнике Lime
18:19
Жители оккупированного Донецка оказались в "голодной ловушке" из-за коронавируса
18:05
Радуцкий, иди в швеи: медик записала жесткое обращение из-за коронавируса
18:03
Владимир Остапчук в день рождения сына дал ему обещание Lime
17:48
Второй за два часа: в Киеве обнаружили еще одного зараженного коронавирусом
Все новости

Просто поражен: бизнесмен Ярославский прокомментировал отсутствие главы Харьковской ОГА на встрече антикризисного штаба

четверг, 19 марта 2020, 19:39
переглянути новину українською

В четверг, 19 марта,в конгресс-центре Kharkiv Palace Hotel в Харькове прошло заседание антикризисного штаба, создание которого инициировал бизнесмен Александр Ярославский.

Об этом сообщают "Украинские новости".

На встрече собрались больше 60 бизнесменов и лидеров области, они обсудили вопрос сбора средств для противодействия эпидемии коронавируса - поддержки медучреждений, помощи пенсионерам. Участники встречи оценили потребности города и области.

"Даю от семьи Ярославских $13 млн, на $10 млн тест-систем, которые едут из Китая, и в понедельник-вторник должны быть в харьковских больницах. $2 млн, о которых я говорил на Банковой, я переориентировал на регион, и мы их распределили на маски и медоборудование, $1 млн для Харьковщины. Готов работать 24 часа в сутки, до финального свистка – пока мы не сотрем коронавирус в порошок", — сказал Ярославский, который первым сделал личный взнос.

Крупное пожертвование сделал бизнесмен, харьковчанин Павел Фукс - $560 тысяч, а руководители промышленных предприятий рассказали о закупках аппаратов искусственной вентиляции легких. Взносы по 100 тыс грн сделали ректор Харьковского университета им. Каразина Виль Бакиров и университета городского хозяйства Владимир Бабаев. Остальные участники совещания должны 20 марта определиться со степенью участия в защите региона.

Ранее городская власть, облсовет, а также вузы и студенты заявили о поддержке штаба во главе с Ярославским, и призвали координировать с ним свои действия.

"Призываем депутатов местных советов, активистов, бизнес, неравнодушных граждан поддерживать связь с антикризисным штабом, который возглавляет почетный гражданин области Александр Ярославский", - заявил глава Харьковского облсовета Сергей Чернов.

"Это не одноразовый, а объединительный штаб. Мы объединились перед вызовом коронавируса, а дальше будем смотреть", — сказал Геннадий Кернес, мэр Харькова.

В то же время, председатель Харьковской ОГА Алексей Кучер не появился на встрече, а прислал заместителя.

"Люди пришли на клич Ярославского и Кернеса, чтобы бороться с коронавирусом. Губернатор не в счет. Он не пришел, хотя обещал", - заявил Кернес.

"Просто поражен губернатором – договаривались, а он время не нашел. Область ничем не провинилась иметь такое позорище. Приложу все усилия, чтоб у нас был достойный партнер в регионе", - отметил бизнесмен.

В обращении председателя совета ректоров харьковских вузов, профессора Виля Бакирова и президента Харьковского университетского консорциума, профессора Людмилы Беловой сказано: "На Харьковщине создан антикризисный штаб, который возглавил Александр Ярославский. Просим связаться со штабом и предложить помощь волонтерами, средствами дезинфекции, необходимыми материалами, транспортными средствами и т.д.". Студенты Харьковского национального университета им. Бекетова записали видео, в котором призвали молодежь и жителей города присоединиться к работе штаба.

Напомним, что в Китай вылетит президентский борт Владимира Зеленского, чтобы доставить в Украину тест-системы для диагностики коронавируса на сумму $80 млн, поставку которых организовали Александр Ярославский и его друг, китайский миллиардер Джек Ма. Этой партии тестов достаточно на 1 млн лиц, из них тесты на 200 тыс лиц будут направлены на Харьковщину.

Харьковский антикризисный штаб под руководством Александра Ярославского создан по итогам совещания власти и крупного бизнеса в Офисе Президента 16 марта. Он осуществляет координацию работы по дополнительной финансовой поддержке мероприятий, направленных на защиту жителей Харьковского региона от эпидемии коронавируса.

Фотогалереи

Все
Город без людей. Как выглядит Киев во время карантина
Киевский карантин. Как работает общественный транспорт 17 марта
Десять фотомгновений весны в ботаническом саду имени Фомина
В Киеве отпраздновали День добровольца
СНБО против коронавируса. Как проходил брифинг в Офисе президента
Карантин в Киеве. На входе в КГГА измеряют температуру

Читайте также

​Попытка №2: Зеленский вновь обновляет губернаторский состав

Нынешняя государственная политика убивает маленькие города и села - депутат сельского совета Николай Смилык

Между двух "нулей": кто может стать новым главой Донецкой области

​Рейтинг глав ОГА: "подводные камни" работы администраций

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм

© 2014 – 2020 Апостроф. Использование любых материалов Интернет-издания «Апостроф» возможно только при условии прямой ссылки на сайт. Для Интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на использованный материал не ниже второго абзаца. промо, бизнес-кейс, новости компаний, спецпроект, партнерский материал – материалы, обозначенные этим знаком, размещены на правах рекламы. Ответственность за содержание рекламы несут рекламодатели.

Разработка сайта: