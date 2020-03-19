Просто поражен: бизнесмен Ярославский прокомментировал отсутствие главы Харьковской ОГА на встрече антикризисного штаба

В четверг, 19 марта,в конгресс-центре Kharkiv Palace Hotel в Харькове прошло заседание антикризисного штаба, создание которого инициировал бизнесмен Александр Ярославский.

Об этом сообщают "Украинские новости".

На встрече собрались больше 60 бизнесменов и лидеров области, они обсудили вопрос сбора средств для противодействия эпидемии коронавируса - поддержки медучреждений, помощи пенсионерам. Участники встречи оценили потребности города и области.

"Даю от семьи Ярославских $13 млн, на $10 млн тест-систем, которые едут из Китая, и в понедельник-вторник должны быть в харьковских больницах. $2 млн, о которых я говорил на Банковой, я переориентировал на регион, и мы их распределили на маски и медоборудование, $1 млн для Харьковщины. Готов работать 24 часа в сутки, до финального свистка – пока мы не сотрем коронавирус в порошок", — сказал Ярославский, который первым сделал личный взнос.

Крупное пожертвование сделал бизнесмен, харьковчанин Павел Фукс - $560 тысяч, а руководители промышленных предприятий рассказали о закупках аппаратов искусственной вентиляции легких. Взносы по 100 тыс грн сделали ректор Харьковского университета им. Каразина Виль Бакиров и университета городского хозяйства Владимир Бабаев. Остальные участники совещания должны 20 марта определиться со степенью участия в защите региона.

Ранее городская власть, облсовет, а также вузы и студенты заявили о поддержке штаба во главе с Ярославским, и призвали координировать с ним свои действия.

"Призываем депутатов местных советов, активистов, бизнес, неравнодушных граждан поддерживать связь с антикризисным штабом, который возглавляет почетный гражданин области Александр Ярославский", - заявил глава Харьковского облсовета Сергей Чернов.

"Это не одноразовый, а объединительный штаб. Мы объединились перед вызовом коронавируса, а дальше будем смотреть", — сказал Геннадий Кернес, мэр Харькова.

В то же время, председатель Харьковской ОГА Алексей Кучер не появился на встрече, а прислал заместителя.

"Люди пришли на клич Ярославского и Кернеса, чтобы бороться с коронавирусом. Губернатор не в счет. Он не пришел, хотя обещал", - заявил Кернес.

"Просто поражен губернатором – договаривались, а он время не нашел. Область ничем не провинилась иметь такое позорище. Приложу все усилия, чтоб у нас был достойный партнер в регионе", - отметил бизнесмен.

В обращении председателя совета ректоров харьковских вузов, профессора Виля Бакирова и президента Харьковского университетского консорциума, профессора Людмилы Беловой сказано: "На Харьковщине создан антикризисный штаб, который возглавил Александр Ярославский. Просим связаться со штабом и предложить помощь волонтерами, средствами дезинфекции, необходимыми материалами, транспортными средствами и т.д.". Студенты Харьковского национального университета им. Бекетова записали видео, в котором призвали молодежь и жителей города присоединиться к работе штаба.

Напомним, что в Китай вылетит президентский борт Владимира Зеленского, чтобы доставить в Украину тест-системы для диагностики коронавируса на сумму $80 млн, поставку которых организовали Александр Ярославский и его друг, китайский миллиардер Джек Ма. Этой партии тестов достаточно на 1 млн лиц, из них тесты на 200 тыс лиц будут направлены на Харьковщину.

Харьковский антикризисный штаб под руководством Александра Ярославского создан по итогам совещания власти и крупного бизнеса в Офисе Президента 16 марта. Он осуществляет координацию работы по дополнительной финансовой поддержке мероприятий, направленных на защиту жителей Харьковского региона от эпидемии коронавируса.