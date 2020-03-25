Правительство должно немедленно решить проблему выплат безработным - Виталий Нестор

Правительство должно немедленно отреагировать на проблему остановки выплат безработным и предусмотреть возможность их дистанционного учета.

Об этом в Facebook заявил председатель киевской "Батькивщины" Виталий Нестор.

Он сообщил о массовых жалобах киевлян на остановку выплат по безработице, связанных с невозможностью посещать центры занятости из-за введенного карантина.

"Люди жалуются, что из-за карантина не имеют возможности планово посещать центры занятости, как того требует действующее законодательство. Это становится причиной для неначисления выплат", - отметил Нестор.

Кроме того, он обратил внимание на невозможность стать на учет по безработице людям, которые теряют работу в период карантина.

"Они не могут оперативно стать на учет и, фактически, остаются без какой-либо финансовой поддержки", - подчеркнул руководитель столичной "Батькивщины".

По словам Виталия Нестора, правительство должно немедленно решить данную проблему и предусмотреть возможность начислять выплаты и становиться на учет по безработице без физического посещения центров занятости.

"Необходимо срочно вносить изменения в Порядок регистрации, перерегистрации безработных и ведения учета лиц, ищущих работу, утвержденного Постановлением Кабмина №792 от 19 сентября 2018 года. Медлить нельзя - люди, которые в это непростое время потеряли работу, не могут себе позволить ждать", - добавил он.