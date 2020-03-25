RU  UA  EN

среда, 25 марта
  • НБУ:USD 27.50
  • НБУ:EUR 29.55
НБУ:USD  27.50
Меню
Политика

Лига Европы 2019/20: все новости, результаты, видео

Новости

25 марта

18:15
Джулия Робертс, Дэвид Бекхэм, Эмма Уотсон и другие звезды рассказали, ради кого соблюдают карантин Lime
17:50
Люди "низшего сорта": как Кремль бросил жителей оккупированного Донбасса в разгар карантина
17:45
Украинская певица поделилась трогательным видео с тайной свадьбы в Таиланде Lime
17:26
Больной актер пожаловался на дорогой тест на коронавирус: узнать результат он так и не смог Lime
17:08
Михаилу Поплавскому вручили престижную премию "Человек года" Lime
16:46
Кровь заразна! Ученые раскрыли новые данные о хантавирусе
16:37
Хайди Клум получила результат теста на коронавирус Lime
16:15
Умер режиссер Стюарт Гордон - классик хорроров и большой поклонник Говарда Лавкрафта Lime
15:53
Умерла звезда фильма "Девчата" Инна Макарова Lime
15:18
Тилль Линдеманн показал новое фото из Чернобыля, но некоторым фанам потребовался перевод с украинского Lime
15:03
Места в моргах больше нет: Испания побила страшный рекорд по коронавирусу и обогнала Китай
14:25
Группа Mozgi спела о карантине - слушаем трек No Hugs No Kisses Lime
Все новости

Правительство должно немедленно решить проблему выплат безработным - Виталий Нестор

среда, 25 марта 2020, 17:12
переглянути новину українською

Правительство должно немедленно отреагировать на проблему остановки выплат безработным и предусмотреть возможность их дистанционного учета.

Об этом в Facebook заявил председатель киевской "Батькивщины" Виталий Нестор.

Он сообщил о массовых жалобах киевлян на остановку выплат по безработице, связанных с невозможностью посещать центры занятости из-за введенного карантина.

"Люди жалуются, что из-за карантина не имеют возможности планово посещать центры занятости, как того требует действующее законодательство. Это становится причиной для неначисления выплат", - отметил Нестор.

Кроме того, он обратил внимание на невозможность стать на учет по безработице людям, которые теряют работу в период карантина.

"Они не могут оперативно стать на учет и, фактически, остаются без какой-либо финансовой поддержки", - подчеркнул руководитель столичной "Батькивщины".

По словам Виталия Нестора, правительство должно немедленно решить данную проблему и предусмотреть возможность начислять выплаты и становиться на учет по безработице без физического посещения центров занятости.

"Необходимо срочно вносить изменения в Порядок регистрации, перерегистрации безработных и ведения учета лиц, ищущих работу, утвержденного Постановлением Кабмина №792 от 19 сентября 2018 года. Медлить нельзя - люди, которые в это непростое время потеряли работу, не могут себе позволить ждать", - добавил он.

Фотогалереи

Все
Улица Чернобыльская как зона отчуждения пассажиров
Солидарность с Италией. КГГА осветили цветами итальянского флага
Киевская передовая. Как выглядит больница, в которой лечат коронавирус
Киев без метро. Жители столицы ждут автобусов в длинных очередях
Карантин в стиле постапокалипсиса. Киевляне надевают противогазы
Город без людей. Как выглядит Киев во время карантина

Читайте также

​Попытка №2: Зеленский вновь обновляет губернаторский состав

Нынешняя государственная политика убивает маленькие города и села - депутат сельского совета Николай Смилык

Между двух "нулей": кто может стать новым главой Донецкой области

​Рейтинг глав ОГА: "подводные камни" работы администраций

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм

© 2014 – 2020 Апостроф. Использование любых материалов Интернет-издания «Апостроф» возможно только при условии прямой ссылки на сайт. Для Интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на использованный материал не ниже второго абзаца. промо, бизнес-кейс, новости компаний, спецпроект, партнерский материал – материалы, обозначенные этим знаком, размещены на правах рекламы. Ответственность за содержание рекламы несут рекламодатели.

Разработка сайта: