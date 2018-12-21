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Развязки не видно: Хуг рассказал о ситуации на Донбассе

пятница, 21 декабря 2018, 19:10

На Донбассе продолжаются военные действия, потому конфликт нельзя отнести к стадии "замороженного".

Об этом сообщает издание "Новое время", ссылаясь на слова бывшего первого заместителя председателя Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Александра Хуга.

"С любой точки зрения это нельзя назвать замороженным конфликтом, если мы видим сотни, порой даже тысячи случаев нарушения [режима] прекращения огня, если мы видим повседневно активные военные действия", - отметил он.

По словам Хуга, военные действия на Донбассе это "активно продолжающийся конфликт, который пока что не видит своей развязки".

Как сообщал "Апостроф", отказ бывшего первого заместителя председателя Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Александра Хуга назвать Россию агрессором служит серьезным сигналом возможной смены позиции Запада по поводу санкций в отношении России насчет Украины.

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