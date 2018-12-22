​День святой Анны: история, традиции и запреты в этот день

22 декабря православные христиане отмечают День святой Анны. Этот праздник связывают с непорочным зачатием праведной Анной дочери Марии – пресвятой Богородицы.

"Апостроф" узнавал, как отмечают праздник Анны и каких действий в стоит избегать в этот день.

По традиции этот день начинается с молитвы за детей. Те, кому Бог еще не послал ребенка - просят святую Анну о зачатии, а бесплодные люди просят вылечить их от этой болезни. Также беременные женщины молятся за благополучные роды и здоровье для себя и малыша. В День святой Анны в старину устраивали девичники, чтобы девушки могли согласовать, как праздновать рождественские праздники. Также они изготавливали различные новогодние украшения. Кроме того, с этого дня начинали активно готовиться к праздникам: хозяйки делали генеральную уборку в доме и заготавливали продукты к Рождеству.

В день святой Анны женщинам запрещается вязать, вышивать и вообще брать в руки иглу или нить - иначе будет болеть голова. Также в этот день не принято стирать и убирать. И вообще рекомендуется отказаться от любой работы.

Кроме того, верующим следует соблюдать Рождественский пост. Нельзя есть мясо, молочные продукты и даже рыбу (в Рождественский пост ее едят только по вторникам, четвергам, субботам и в воскресенье).

Святая Анна, мать Пресвятой Богородицы, была младшей дочерью священника Матфана из Вифлеема. Она вышла замуж за святого Иоакима, но долгое время Святая Анна была бесплодной. В отчаянии Иоаким ушел в пустыню и там 40 дней постился, плакал и молился, чтобы Бог подарил ему на счастье ребенка, молилась и Анна. Вскоре явился ей Архангел Гавриил и сказал, что начнет она дочь Марию, через которую будет даровано спасение всему миру и которую благословит весь род человеческий. Зачатия святой Анной произошло в Иерусалиме, где и родилась Пресвятая Дева Мария.

Интересно, что большинство икон, посвященных этому дню, изображают Пресвятую Деву, которая топчет голову змеи. Внизу иконы святые Иоаким и Анна изображаются обычно с молитвенно поднятыми вверх руками и глазами, которые смотрят Божией Матери, будто парит в воздухе с распростертыми ладонями. Под Ее стопами изображен шар, обвитый змием, что означает дьявола.

В древности праздник называли "рождение солнца", ведь на 22 декабря приходится зимнее солнцестояние - это самый короткий день года. Существует такая поговорка: "В день Анны световой день добавляется на воробьиный шаг". В древности был обычай давать 24 сребреники звонарю, который извещал о рождении солнца, а за то, что объявлял "возвращение солнца на зиму", заставляли сутки отсидеть в тюрьме. Согласно народным верованиям, лето встречается с зимой два раза в год - на Сретение и в день святой Анны.

Как сообщал "Апостроф", в день святого Николая, 19 декабря, в Луцке установили рекорд, написав самое длинное письмо святому Николаю в Украине.