Дело не только в церкви: эксперт объяснил важность действий Порошенко по становлению ПЦУ

Скандал вокруг Рижского митрополита и главы Латвийской православной церкви Московского патриархата Александра Кудряшова доказывает, что президент Петр Порошенко прав в вопросе необходимости создания независимой украинской церкви.

Такое мнение на своей страницев Facebook высказал политолог Алексей Голобуцкий.

"Создание независимой украинской церкви, которым так активно занимается президент Порошенко, – это вопрос не только религии, но и государственной безопасности. Пару дней назад Латвия открыла архивы КГБ, в которых содержалась картотека агентов, резидентов и явочных квартир. Среди них оказался и Александр Кудряшов, который нынче возглавляет православную церковь Московского патриархата в Латвии", –написал Голобуцкий.

По его словам, Александра Кудряшова КГБ завербовал еще в 1982 году. По мнению политолога, вряд лиКудряшова ставили перед выбором "стучать" или "получить "вышку" – скорее всего это была личная инициатива.

"В принципе, давно уже не секрет, что в СССР церковь стала фактически отделом КГБ, и священники исправно и регулярно носили туда доносы на своих прихожан. За четверть века с распада Союза ситуация не особенно изменилась – теперь эти же священники ходят в российское ФСБ. Они готовы стучать любым хозяевам: старым советским или нынешним российским. Видимо, без этого жить они просто не могут", –считает эксперт.