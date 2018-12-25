​В Киеве сожгли авто одиозному адвокату, который защищает Рубана: фото и видео

24 декабря Валентину Рыбину, адвокату Владимира Рубана,экс-беркутовцев и боевика ДНР Рафаэля Лусварги, сожгли автомобиль.

Об этом сообщил он сам на своей странице в Facebook.

"Черти", - написал Рыбин, опубликовав фото и видео сгоревшей машины.

Напомним, Рыбин - родился в Хабаровске. В Украине представляет интересы ряда граждан РФ, подозреваемых в деятельности, направленной против нацбезопасности Украины.

Защищает подозреваемого в попытке захвата свласти руководителя Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимира Рубана, обвиняемого в госизмене экс-переводчика премьер-министра Владимира Гройсмана Станислава Ежова. Он также защищал боевика ДНР, гражданина Бразилии Рафаэля Маркуса Лусварги.

Как сообщал "Апостроф", 26 октября Шевченковский районный суд Киева продлил действие меры пресечения в виде содержания под стражей Владимиру Рубану, подозреваемому в планировании теракта против первых лиц государства.