Украинцев предупредили о новой неприятности из-за непогоды

В Украине возможны задержки доставки почты в семи областях в связи с ухудшением погодных условий.

Об этом предупредили в пресс-службе национального почтового оператора "Укрпочта".

"В связи с ухудшением погодных условий на территории Украины возможны задержки доставки почты в Кировоградской, Харьковской, Днепропетровской, Полтавской, Луганской, Запорожской и Черкасской областях", - сообщили в "Укрпочте".

При этом почтовики заверили, что делается все возможное для скорейшего восстановления сроков доставки корреспонденции в этих регионах.

Отметим, что по данным спасателей на 26 декабря, в результате осложнения погодных условий обесточены 163 населенных пункта в семи областях, а именно: Днепропетровская - 109, Полтавская - 33, Кировоградская - 12, Луганская - 3, Харьковская - 4, Черкасская - 1 и Донецкая - 1.

Как сообщал "Апостроф", ранее появился уточненный прогноз погоды на Новый год.