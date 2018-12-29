Названы 5 главных проблем украинской армии

В Украине озвучили пять главных проблем, которые стоят перед украинской армией в 2019 году.

Их озвучил журналист Юрий Бутусов, передает ZN.ua.

Во главе стола, прежде всего, стоит вопрос кадровой политики.

"Невозможно развивать армию, если ее руководители не имеют авторитета и не способны внедрить стандарты НАТО по причине отсутствия мотивации осваивать новое. В Украине вырос целый ряд профессиональных военачальников, которые стали золотым фондом нации и государства, есть воинские части, из которых не бегут, а наоборот, куда люди постоянно приходят на контракт, и вот такие лидеры должны расти дальше в званиях и должностях. Это и есть главная реформа", - уверен он.

Второй момент, по словам Бутусова, связан с внедрением определенной концепции и планирования.

"Какой должна быть эта модель? Надо определить, каков характер современной войны. Какие потенциальные угрозы нам придется отражать. И описать, какие действия армии должны быть в условиях локальной войны низкой интенсивности, которую мы ведем, и какие потенциальные риски нам угрожают. Очевидно, Украине нужна стратегия сдерживания агрессора путем нанесения неприемлемых потерь, применение непрямых методов, поиск уязвимостей, с целью нанесения максимального ущерба. Техническому и материальному превосходству России надо противопоставить сильную сторону Украины — а это качественное превосходство личного состава, мотивация и интеллект бойцов", - объясняет эксперт.

Третий момент – это необходимость сохранить в армии кадровый стержень - военнослужащих, получивших уникальный боевой опыт 2014–2015 годов, и оптимизировать порядок несения службы.

Кроме того, естественно, что развитие армии не может происходить без соответствующего материального вложения, то есть денег из бюджета.

"В военном искусстве известно понятие "туман войны", когда имеют в виду неизвестность действий противника. Но в Украине главная проблема в том, что "туман войны" скрывает от глаз руководства страны нашу собственную армию. Именно отсутствие правильного бюджетирования порождает многие ложные концепции, которые продвигают неграмотные генералы и командующие, когда создаются бездумно десятки новых воинских частей и учреждений, не обеспеченных ресурсами, которые не нужны для обороноспособности, и просто являются пылесосами для выкачки бюджетных средств в ущерб действующим боевым бригадам", - говорит Бутусов.

И последний аспект – это наличие практики ведения войны.

"Армия во время войны, даже в условиях Минских ограничений, может и должна бить врага. Речь не идет о наступлении, о применении тяжелых вооружений — но врага надо системно бить теми средствами, которые разрешены, а не уповать на мифических "миротворцев", которые не придут до тех пор, пока у Путина не возникнет дефицит солдат, готовых рисковать своей головой в окопах Донбасса", - резюмирует журналист.

Как сообщал "Апостроф", ранее стало известно, как усилилась мощь украинской армии в 2018 году.