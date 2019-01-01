Коты против новогодних елок: опубликована подборка смешных фото и видео

Пользователи в сети делятся забавными видео и фото сложных отношений между котами и новогодними елками.

Многие коты любят играть с елками и новогодними игрушками. Однако, часто это кончается плачевно для деревьев. Коты способны обрушить даже большие ели выше человеческого роста, не говоря уже о маленьких искусственных елочках.

Некоторые, впрочем, как можно увидеть на фото, ограничиваются уничтожением гирлянд путем перегрызания проводов.

Кроме того пользователи также делятся своими способами борьбы за "жизнь" новогодних украшений. Доходит до того, что некоторые крепят свои елочки на стены в горизонтальном положении.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", в сети опубликовали фотографии котов, которые живут в зоне боевых действий на Донбассе вместе с украинскими военнослужащими.