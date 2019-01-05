Украинки в США поставили на место российского пропагандиста: сети впечатлило видео

Соцсети впечатлило видео общения в США российского пропагандиста с украинками.

Роликом поделился на своей странице в Facebook украинец Виталий Демидченко.

В частности, россиянин задал женщинам вопрос по поводу автокефалии православной церкви.

"Нам бы на Днепропетровщину таких женщин побольше, а то живут и не знают историю своего народа", "Так бы все, кто живет в Украине, знали историю, как эти чудесные женщины", "Нам бы таких бабушек побольше", "Красавицы", " Наши девчата! Респект! Браво!", "Москвы еще не было, как был Владимир Великий! Там была маленькая дырочка, где Москва теперь стоит! Это - сильно! Молодцы наши украинки в Америке!", - пишут комментаторы.

Как сообщал "Апостроф", в прошлом году украинский десантник Валерий Ананьев встретил в итальянском городе Верона скандального российского пропагандиста, ведущего программы "Время покажет" Артема Шейнина.