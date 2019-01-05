РУС. | УКР.

суббота, 5 января
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
27.65
Меню
Общество

Читайте нас в Telegram-канале

Новости

5 января

00:26
Украинки в США поставили на место российского пропагандиста: сети впечатлило видео

4 января

23:25
Млечный Путь столкнется с соседней галактикой: ученые озвучили катастрофический прогноз
22:51
Украинские пограничники промаршировали под "Щедрик": опубликовано яркое видео
22:20
В Киеве поезд протаранил автомобиль: опубликованы фото и видео
21:52
В Крыму сошла снеговая лавина: заблокированы десятки машин, видео
21:23
В Европе госпитализировали больного с подозрением на лихорадку Эбола
20:54
Убийство сотрудника госохраны в Киеве: суд арестовал подозреваемого
20:45
В "Динамо" назвали имя лучшего футболиста по итогам 2018 года
20:26
Под Запорожьем перевернулся автобус с пассажирами: опубликованы фото
20:00
К​онфликт олигархов в Украине: эксперт рассказал о скрытой опасности
19:58
Боевики на Донбассе опять нарушили новогоднее перемирие: ВСУ понесли потери
19:35
Юная украинская теннисистка вышла в полуфинал престижного турнира
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Украинки в США поставили на место российского пропагандиста: сети впечатлило видео

суббота, 05 января 2019, 00:26

Соцсети впечатлило видео общения в США российского пропагандиста с украинками.

Роликом поделился на своей странице в Facebook украинец Виталий Демидченко.

В частности, россиянин задал женщинам вопрос по поводу автокефалии православной церкви.

"Нам бы на Днепропетровщину таких женщин побольше, а то живут и не знают историю своего народа", "Так бы все, кто живет в Украине, знали историю, как эти чудесные женщины", "Нам бы таких бабушек побольше", "Красавицы", " Наши девчата! Респект! Браво!", "Москвы еще не было, как был Владимир Великий! Там была маленькая дырочка, где Москва теперь стоит! Это - сильно! Молодцы наши украинки в Америке!", - пишут комментаторы.

Как сообщал "Апостроф", в прошлом году украинский десантник Валерий Ананьев встретил в итальянском городе Верона скандального российского пропагандиста, ведущего программы "Время покажет" Артема Шейнина.

Фотовзгляд

Все галереи
Факельное шествие в Киеве в честь Степана Бандеры

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Расписка для секса: как не стать насильником на супружеском ложе

Новые налоги, инфляция и монетизация субсидий: что ждет Украину в новом году

Чем жила Украина-2018: опубликованы знаковые фото уходящего года

Экономический прогноз на 2019 год: стабильность будет, но без поводов для оптимизма

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентства «Интерфакс-Украина», «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: