Тимошенко высказалась по поводу передачи томоса главе ПЦУ

Официальная передача томосу об автокефалии Православной Церкви Украины - это именно то событие, которое определяет историю нации на много лет вперед.

Об этом написала Юлия Тимошенко на своей странице в Facebook, приветствуя всех украинцев с этим великим днем.

"Очень символично и хорошо, что мы получили Томос именно сегодня - 6 января, в Сочельник, канун Рождества Христова. Подобный символизм должен вдохновлять нас на успехи и победы", - убеждена лидер" Батькивщины ".

Тимошенко подчеркнула, что с первого дня в политике стремилась, чтобы в Украине была собственная, независимая, праведная и справедливая церковь.

Она обратилась с молитвой благодарности к Господу "за то, что в самые трудные минуты не оставил Украину, который помог нам выстоять, преодолеть все препятствия и одержать большую духовную победу".

"Сегодня получили новую точку отсчета. Точку, с которой начинается новый путь к цели - к строительству той Украины, которую мы давно достойны!", - отметила политик.

Тимошенко выразила огромную благодарность Вселенскому патриарху Варфоломею, патриарху Филарету за их работу, за силу и мужество: "Это те люди, которые уже стали частью великой истории!".