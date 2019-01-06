В РПЦ отличились новым антиукраинским заявлением по поводу томоса

В РПЦ грубо высказались о подписание томоса об автокефалии Православной Церкви в Украине.

Об этом сообщают в Telegram-канале "Церковь сегодня", ссылаясь на слова главы синодального Отдела по взаимоотношениям РПЦ с обществом и СМИ Владимира Легойды.

"Многие говорят: а вот почему другие (Церкви) не высказываются? Но другие не высказываются и в поддержку Константинополя. И это тоже немаловажный факт. Потому что если была бы поддержка, высказались бы. Приведу простой пример: этого новоявленного предстоятеля так называемой украинской единой церкви, Епифания, – его ведь никто не поздравил из глав поместных церквей. А церковный протокол такого двухнедельного молчания не предполагает! Когда в свое время блаженнейшего Онуфрия выбрали главой Украинской православной церкви, его на следующий день все поздравили. Очень показательно…", - заявил Легойда в эфире российской телепрограммы "Россия 24".

Как сообщал "Апостроф", в России заявили, что подписание томоса для Украины патриархом Варфоломеем окончательно оторвало Константинопольский патриархат от мирового православия. Также российский пропагандист Владимир Соловьев высказался грубо о Вселенском патриархе Варфоломее. А президент Петр Порошенко наградил Вселенского патриарха Варфоломея орденом "За заслуги" I степени.