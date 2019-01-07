РУС. | УКР.

понедельник, 7 января
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
27.65
Меню
Общество

Читайте нас в Telegram-канале

Новости

7 января

09:33
Под Запорожьем семья с детьми попала в смертельное ДТП: опубликованы фото
09:28
​Сети повеселило рождественское видео с "раненым" Путиным
09:00
В центре Киева произошло серьезное ДТП: опубликованы фото и видео
08:27
В России заговорили про объявление анафемы Вселенскому патриарху из-за томоса для Украины
07:53
В Черное море вошел военный корабль США: опубликованы фото
07:28
Стало известно о гибели СБУшника при взрыве в Мариуполе: фото и новые подробности
06:33
Не поможет даже Керченский мост: появился мрачный прогноз по Крыму
05:38
​Львовянин записал на видео феерическое поздравление с Рождеством
04:41
Пижамные вечеринки: опубликованы смешные фото празднования года Свиньи в Крыму
03:36
Кличка "Томас": в сети показали фото нового "груза 200" у боевиков ДНР
02:43
Чудеса стали реальностью: в сети показали рисунок марсолета Илона Маска, опубликованный 70 лет назад
01:34
В России полиция на глазах у детей устроила расправу над циркачами: видео и реакция сети
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

В России заговорили про объявление анафемы Вселенскому патриарху из-за томоса для Украины

понедельник, 07 января 2019, 08:27

Из-за вручения Украине Вселенским патриархом томоса, в России заявили про анафему Варфоломею.

Об этом сообщает священник РПЦ Всеволод Чаплин.

"Варфоломей совершил "литургию" совместно с раскольником, не имеющим сана. Ну вот и все: Фанар окончательно отпал в раскол, отошел от Христа и христианства, добавив к прочим своим ересям отрицание апостольского преемства. То, что во время стамбульской черной мессы находилось в чаше и на дискосе, кощунственно называть Телом и Кровью Христовыми. Это было сатанинское зелье", - написал он.

Он грубо выразился и о томосе ПЦУ.

"Кстати, во вчерашнем "томосе" исповедана и ересь фанарского гиперпапизма: "Автокефальная Церковь Украины признает главой Святейший Апостольский и Патриарший Вселенский Престол, как и другие Патриархи и Предстоятели". Нет в православном мире никакого "главы" - ни коллективного, ни персонального. Вечная смерть в аду учащим от таком "главе", - написал Чаплин.

Он также выразился и про анафему

"Только анафема будет теперь понята церковным народом – никакие компромиссы более невозможны. Да, лучше всего провозгласить анафему на соборе нескольких Поместных Церквей. Но сначала ее вполне может провозгласить Русская Церковь, а уже потом можно созвать межправославный собор, предложив всем Поместным Церквам определиться в конкретный срок с отношением к фанарско-порошенковской "СЦУ" и к будущему собору. И ясно сказать, что все вошедшие в общение с раскольниками тоже подпадают под анафему. Собственно, это происходит в любом случае - ведь каноны нельзя отменить или объявить неприменяемыми, они суть законы прямого действия. Расколом станет и любая власть Русской Церкви, если осмелится восстановить общение с Фанаром без его покаяния и без отмены его сатанинских решений. Заметим, что определение прекратить евхаристическое общение было принято Синодом "впредь до отказа Константинопольского Патриархата от принятых им антиканонических решений", - заявил священник РПЦ.

Он подчеркнул: "Назад дороги, слава Богу, нет".

"Вот что пишет отец Владимир Василик: "Сейчас время предъявить патриарху Варфоломею обвинение в канонических преступлениях и собрать Православный Собор. Даже если на него никто из иерархов Церквей не приедет, то это не важно. В свое время в одиночестве оказался преподобный Максим Исповедник, но он морально победил. В свое время против монофелитизма выступила только Иерусалимская Церковь, а потом только Римская. И, тем не менее, Римский собор 649 года против монофелитской ереси оказал огромное значение для поддержания Православия во всем православном мире. Поэтому необходимо собирать Собор и на нем извергать патриарха Варфоломея из сана за ересь восточного папизма и за попрание православных канонов, а также за увод в раскол. Необходимо мощнейшее нравственное давление на Президента и Правительство Российской Федерации с тем, чтобы дипломатическими и экономическими средствами они заставили украинского президента остановиться в его безумных поступках", - говорится в посте Чаплина.

Кроме этого, он указал: "Анафема да падет на головы еретиков, раскольников и политиков-богоборцев. Пусть их "Господь истребит с лица земли" (1 Цар. 20: 15). И да благословит Он христолюбивое Свое воинство положить конец бандеровскому режиму и всем расколам, порожденным бандеровцами".

Как сообщал "Апостроф", в Днепропетровской области трем священникам УПЦ (МП) - настоятелю и клирикам Свято-Покровского храма с. Рубановское Васильковского района - запретили служение за "уклонение в раскол". А тем временем в Киев из Стамбула самолетом привезли томос об автокефалии Православной церкви Украины.

Фотовзгляд

Все галереи
Подписания томоса для Украины: главные фото церемонии

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Рождество 2019: обычаи и традиции празднования

Святой вечер 2019: традиции и обычаи Сочельника

Все будет иначе: синоптики рассказали о погоде на Рождество

Победят только романтики

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентства «Интерфакс-Украина», «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: