Не хватает рабов крутить педали: сети возмутил ответ "Укрзализныци" по работе эскалатора на вокзале в Киеве

В сети разгорелся жаркий спор из-за фото неработающего эскалатора на вокзале в Киеве.

Соответствующее фото опубликовала в Facebook исполняющая обязанности заммэра Днепра Яника Мерило.

На фото можно увидеть эскалатор, который, судя по перевязанной красно-белой ленте, действительно не работает. И все бы ничего, если бы не ответ на публикацию заместителя директора департамента пассажирских перевозок "Укрзализныци" Александра Красноштана, который в комментариях ответил, что якобы эскалатор вовсе не сломался, а у него был технический перерыв, поскольку "оборудование не может работать без остановки".

После этого в сети разгорелся настоящий спор. На это объяснение причин остановки эскалатора, Мерило в свою очередь ответила: "Я очень надеюсь, что это была шутка в году 2019, не в 1919".

Как сообщал "Апостроф", ранее в сети бурно обсуждали новый логотип "Укрзализныци".