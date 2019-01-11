Сети возмутило проведение в Киеве "шабаша коммунистов" и его требования: фото и видео

В Киеве активисты сорвали проведение заседания Союза ветеранов Украины, который требовал отмену создания Министерства по делам ветеранов.

Об этом в Facebook сообщил координатор организации С14 Сергей Мазур.

"Шабаш коммуняк во главе с "солдатом россии" Палием. Требуют отмены Министерства ветеранов, которое заблокировало им финансирование. Бастионная 11, 3 этаж, актовый зал. Надо это заканчивать", - написал он.

Также в сети появилась видеотрансляция с места событий. Комментаторы возмутились проведению подобного мероприятия.

Как известно, главой Союза ветеранов Украины является Генерал-полковник Вооруженных сил и бывший начальник Главного управления разведки Украины Виктор Палий, которого неоднократно обвиняли в связи с сепаратистскими и пророссийскими организациями, а также кураторами из Москвы.

Как сообщал "Апостроф", ранее активисты и ветераны АТО устроили в Киеве серьезные разборки с маршрутчиками.