Сети возмутило проведение в Киеве "шабаша коммунистов" и его требования: фото и видео

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пятница, 11 января 2019, 13:36

В Киеве активисты сорвали проведение заседания Союза ветеранов Украины, который требовал отмену создания Министерства по делам ветеранов.

Об этом в Facebook сообщил координатор организации С14 Сергей Мазур.

"Шабаш коммуняк во главе с "солдатом россии" Палием. Требуют отмены Министерства ветеранов, которое заблокировало им финансирование. Бастионная 11, 3 этаж, актовый зал. Надо это заканчивать", - написал он.

Также в сети появилась видеотрансляция с места событий. Комментаторы возмутились проведению подобного мероприятия.

Как известно, главой Союза ветеранов Украины является Генерал-полковник Вооруженных сил и бывший начальник Главного управления разведки Украины Виктор Палий, которого неоднократно обвиняли в связи с сепаратистскими и пророссийскими организациями, а также кураторами из Москвы.

Как сообщал "Апостроф", ранее активисты и ветераны АТО устроили в Киеве серьезные разборки с маршрутчиками.

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Раздел: Общество Тема:
Теги: Киев, ветераны

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