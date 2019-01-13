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Маланка 2019: как в центре Киева водили "козу" и пели щедривки

воскресенье, 13 января 2019, 17:57
Маланка на Софийской площади в Киеве Фото: Александр Гончаров / Апостроф

13 января, перед "старым" Новым годом или накануне христианского праздника Василия Великого, в Киеве на Софийской площади, по традиции, водили "козу" и Маланку (переодетого в девушку парня).

Обряд сопровождался песнями щедривками и пожеланиями плодородия "и людям, и растениям, и животным, и пчелам, и всему живому на земле".

Фото мероприятия сделал собственный фотокорреспондент "Апострофа" Александр Гончаров.

Маланка на Софийской площади в Киеве Фото: Александр Гончаров / Апостроф
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Маланка на Софийской площади в Киеве Фото: Александр Гончаров / Апостроф
1 / 1
Маланка на Софийской площади в Киеве Фото: Александр Гончаров / Апостроф
1 / 1
Маланка на Софийской площади в Киеве Фото: Александр Гончаров / Апостроф
1 / 1
Маланка на Софийской площади в Киеве Фото: Александр Гончаров / Апостроф
1 / 1
Маланка на Софийской площади в Киеве Фото: Александр Гончаров / Апостроф
1 / 1
Маланка на Софийской площади в Киеве Фото: Александр Гончаров / Апостроф
1 / 1
Маланка на Софийской площади в Киеве Фото: Александр Гончаров / Апостроф
1 / 1
Маланка на Софийской площади в Киеве Фото: Александр Гончаров / Апостроф
1 / 1
Маланка на Софийской площади в Киеве Фото: Александр Гончаров / Апостроф
1 / 1
Маланка на Софийской площади в Киеве Фото: Александр Гончаров / Апостроф
1 / 1
Маланка на Софийской площади в Киеве Фото: Александр Гончаров / Апостроф
1 / 1
Маланка на Софийской площади в Киеве Фото: Александр Гончаров / Апостроф
1 / 1
Маланка на Софийской площади в Киеве Фото: Александр Гончаров / Апостроф
1 / 1
Маланка на Софийской площади в Киеве Фото: Александр Гончаров / Апостроф
1 / 1
Маланка на Софийской площади в Киеве Фото: Александр Гончаров / Апостроф
1 / 1
Маланка на Софийской площади в Киеве Фото: Александр Гончаров / Апостроф
1 / 1
Маланка на Софийской площади в Киеве Фото: Александр Гончаров / Апостроф
1 / 1
Маланка на Софийской площади в Киеве Фото: Александр Гончаров / Апостроф
1 / 1
Маланка на Софийской площади в Киеве Фото: Александр Гончаров / Апостроф
1 / 1
Маланка на Софийской площади в Киеве Фото: Александр Гончаров / Апостроф
1 / 1
Маланка на Софийской площади в Киеве Фото: Александр Гончаров / Апостроф
1 / 1
Маланка на Софийской площади в Киеве Фото: Александр Гончаров / Апостроф
1 / 1
Маланка на Софийской площади в Киеве Фото: Александр Гончаров / Апостроф
1 / 1
Маланка на Софийской площади в Киеве Фото: Александр Гончаров / Апостроф
1 / 1
Маланка на Софийской площади в Киеве Фото: Александр Гончаров / Апостроф
1 / 1
Маланка на Софийской площади в Киеве Фото: Александр Гончаров / Апостроф
1 / 1
Маланка на Софийской площади в Киеве Фото: Александр Гончаров / Апостроф
1 / 1
Маланка на Софийской площади в Киеве Фото: Александр Гончаров / Апостроф
1 / 1
Маланка на Софийской площади в Киеве Фото: Александр Гончаров / Апостроф
1 / 1
Маланка на Софийской площади в Киеве Фото: Александр Гончаров / Апостроф
1 / 1
Маланка на Софийской площади в Киеве Фото: Александр Гончаров / Апостроф
1 / 1

Маланка или Щедрый вечер - украинский народный праздник накануне Нового года по старому стилю. Отмечается с 13 на 14 января. Участники праздничного шествия традиционно одеваются в животных или других фольклорных персонажей.

Ранее считалось, что в новогоднюю ночь сходятся солнце и месяц, что означает начало всего нового. 13 января христиане также отмечают день святой Мелании, а 14-го - день святого Василия Великого.

Согласно традиции, на столах должно быть "щедрый" или "богатый" ужин - в противовес рождественском постном меню, 13 января накрывают стол с мясными блюдами. Вечером во второй раз в течение зимних праздников готовят кутью.

Как сообщал "Апостроф", в сети рассказали, как оккупированный Крым отметил украинский Новый год.

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