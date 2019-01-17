Стало известно, до какого числа в Украине продержится плюсовая температура

Плюсовая температура в Украине продержится до воскресенья, 20 января.

Об этом говорится в материале "Апострофа".

А уже в воскресенье, 20 января, нестабильный, но все же "плюс" будет наблюдаться только на юге Украины и в Закарпатской области: от 1 тепла до 1 мороза синоптики прогнозируют в дневное время суток и 1-4 градуса с отметкой "минус" после захода солнца.

На остальной территории страны установятся 2-5 мороза днем и от 6 до 9 (а на севере и до 11) градусов ниже нуля в ночное время суток. Осадки в виде снега с дождем в воскресенье пройдут на востоке Украины, в Закарпатской и Херсонской областях, а также в Крыму.

Подробнее о погоде в Украине до конца недели, читайте в материале "Апострофа": Температурные "качели": синоптики предупредили о похолодании.