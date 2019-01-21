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Минобороны поймали на распиле денег на питание военных: подробности скандала

понедельник, 21 января 2019, 10:49

Министерство обороны попало в очередной скандал с распилом денег на питание военнослужащих.

О нем рассказывают Наші грощі.

Как передает издание, речь, в частности, идет о распиле средств на питание военных Одесской, Николаевской и Херсонской областей.

"На торги ожидаемой стоимостью 270 410 тысяч грн вышли пять фирм, которые на аукционе героически опустили цену до 205 030 тыс. грн., но тендерный комитет Минобороны отказал всем дешевым фирмам и подписал соглашение с самым нетрогательным участником аукциона - ООО "Маяк-Юг", который свою стартовую цену 269 960 тыс. грн. на аукционе не снизил ни на копейку и с каменным лицом дождался, пока победа приплывет ему в руки", - пишет издание.

Как сообщал "Апостроф", в Минобороны отреагировали на скандал вокруг антиукраинских высказываний "курсанта".

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