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​Оккупанты на Донбассе устроили самобичевание в прямом эфире, в сети поддержали

понедельник, 21 января 2019, 04:27

Так называемый мэр Стаханова Луганской области Сергей Жевлаков пожаловался в эфире пропагандистских СМИ на плохую жизнь в "республике".

Об этом написал журналист Денис Казанский в Twitter.

"Мэр-самозванец Стаханова Сергей Жевлаков поясняет, почему плохо чистит в городе дороги от снега. Говорит, что все плохо, денег нет, заводы стоят, бюджет не наполняется, зарплаты у коммунальщиков всего 5-6 тыс. рублей. Погоди, так ты же сам хотел "республику". Кто тебе виноват?", - говорится в сообщении.

Под видео появились саркастические комментарии.

"Особенно мне понравилось, как Жевлаков жалуется, что снегоуборочная техника в Стаханове не покупалась до войны. При этом забывает упомянуть, что сам он был мэром города дважды - в 2002-2006 и 2008-2010 гг. Сам же и довел город до ручки", "Странно как то получается -Киев уже кормить не надо и один хрен денег не хватает ! Замкнутый круг какой то получается", "Минуточку! А не вы ли кричали "Россия! Нет Украине", не вы ли рефередили за отделение от Украины? Все претензии теперь в Москве, они вас контролируют. Если деньги на войну против Украины шлют, то, пусть также обеспечивают мирных", - пишут комментаторы.

Как сообщал "Апостроф", главарь ДНР Денис Пушилин заявил о создании в недалеком будущем некоего Евразийского союза, центром которого станет РФ.

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