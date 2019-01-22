У налогового генерала времен Януковича нашли чертову дюжину домов под Киевом: видео

Глава налоговой милиции времен Януковича Андрей Головач во время люстрации отделался "условным сроком" и сохранил многочисленные активы, а через год после приговора погасил судимость "за примерное поведение".

Об этом говорится в расследовании "Наші гроші с Денисом Бігусом".

Андрея Головача арестовали в августе 2016-го, а в декабре того же года он заключил тайную сделку с прокурорами, якобы за ценные показания, и по словам Юрия Луценко уплатил в бюджет 130 млн грн., за что получил приговор - 5 лет лишения свободы с испытательным сроком 1 год. И уже через год, в начале 2018-го, погасил судимость - за примерное поведение.

ГПУ обвиняла экс-налоговика в участии в махинациях с возмещением НДС на сумму в 3 миллиарда гривен. На некоторое время прокуроры арестовали имущество экс-топ-чиновника и его родственников. Состояние Головача оказалось настолько впечатляющим, что поразили даже прокуратуру: 5 люксовых автомобилей и мотоцикл, многочисленные дома под Киевом в закрытом охраняемом коттеджном городке, рестораны и элитные бутики в Киеве. Следствие оценило имущество в полмиллиарда гривен.

В августе 2016-го генпрокурор Юрий Луценко лично обещал на камеры заключения и полную конфискацию имущества Андрея Головача, но после засекреченной сделки со следствием арест с имущества сняли, и как выяснили журналисты, у него осталось даже больше, чем показали в ролике прокуратуры.

В частности, в собственности Головача часть одного из ТРЦ Киева - "Арены-сити" - под названием "Арена Интертейнмент". В частности, ресторатор Олег Шейнкер в конце 2018-го после корпоративного конфликта с Головачами прямо назвал развлекательный комплекс "Арена Интертейнмент" собственностью экс-налоговика.

Кроме "Арены Интертейнмент", у семьи экс-налоговика осталось 13 домов под Киевом в элитном коттеджном городке "Солнечная долина". Из них 11 записаны на свата Головача - днепровского пенсионера Валентина Шкилева, еще по одному на жену и сына.

Приблизительная стоимость этих недвижимых инвестиций - 15 миллионов долларов. На свата дома переписали буквально за два месяца до ареста Головача, причем тогда их было больше, часть уже продали.

Сервисная компания, которая обслуживает это местечко, тоже записана на свата - в его собственности 85% активов. У сына Головача остались довольно известные столичные рестораны - "Водка Гриль" и "Тиесто Гриль". А на самом экс-милиционеру с женой осталось две квартиры в новостройках в центре Киева.

В то же время, по словам генпрокурора, свобода стоила Андрею Головачу 130 млн грн. Это стоимость лишь нескольких домов, которые переписали на его свата накануне ареста бывшего топ-налоговика.

Как сообщал "Апостроф", ранее в ГПУ сделали важное заявление по делу бежавшего из Украины соратника Януковича.