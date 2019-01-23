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На трассе "Киев-Одесса" из-за снегопада образовался огромный затор: опубликованы видео

среда, 23 января 2019, 09:13

По состоянию на утро 23 января в Одесской области снегопад заблокировал движение на трассе Одесса-Киев.

Об этом сообщает СВІДОК.info.

Отмечается, что на территории Одесской области, около села Марьевка, практически остановлено движение в направлении Одессы – фуры буксуют на скользкой дороге и не могут проехать. Также движение усугубляет сильный снегопад.

Кроме того, на трассе замечена только одна единицы техники коммунальщиков, которой явно недостаточно для борьбы со снежной стихией.

"Движение в сторону Одессы парализовано – водители будьте внимательны и учитывайте информации при движении",- сообщает один из очевидцев.

Пользователи соцсетей также сообщают о начавшемся снегопаде в Южноукраинске Николаевской области.

Информацию о заторе на трассе Одесса-Киев также подтвердили в "Укравтодоре".

"Состояние покрытия на дорогах государственного значения в большинстве областей заснеженное, в Донецкой области - местами накаты. Проезд по всем участкам дорог обеспечен, кроме Одесской области, где осложнено движение на дороге М-05 Киев-Одесса в районе села Петроверовка", - сказано в сообщении.

Сообщается, что утром, 23 января, наблюдаются снегопады в Винницкой, Ивано-Франковской, Одесской, Николаевской, Черкасской, Киевской, Черновицкой областях, где выпало до 10 см снега, в Николаевской области - до 22 см снега. В остальных регионах наблюдается небольшой снег.

Как сообщал "Апостроф", синоптики объявили штормовое предупреждение в Украине на 23-24 января.

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Раздел: Общество Тема:
Теги: непогода, Укравтодор

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