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​В Черкассах водитель припарковался на дереве: опубликовано фото "героя"

четверг, 24 января 2019, 12:31

Возле одного из ТРЦ Черкасс было зафиксировано водителя, который припарковался на клумбе, выехав прямо на молодую елку, что там росла.

Об этом сообщили в местном сообществе в Facebook.

"Сегодня олень был замечен не только в черкасском лесу, но и около "Хрещатик - сити"", - говорится в сообщении.

Как сообщал "Апостроф", в столице заметили "героя парковки" на машине службы такси, который оставил свое транспортное средство посреди дороги.

Ранее в Киеве припаркованные автомобили забаррикадировали остановку общественного транспорта. Также в сети опубликовали видео парковки автомобиля полиции в неположенном для этого месте. А 20 января в Киеве пешеходы оторвали номера у автомобиля, припаркованного на остановке общественного транспорта.

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