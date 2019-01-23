В Киеве таксист припарковался посреди дороги: в сети показали фото "героя"

В Киеве заметили "героя парковки" на машине службы такси, который оставил свое транспортное средство посреди дороги.

Об этом сообщает ресурс dtp.kiev.ua.

Таксист в неположенном месте оставил свою машину с государственными номерами АА 5195 МВ. Вероятно он приехал за клиентом, но авто остановил во дворе, перекрыв проезд для другого транспорта.

"Что нам снег, что нам дождь. Мы же жлобтаксисты. Это - он припарковался и пошел за клиентом наверное", - говорится в сообщении.

Как сообщал "Апостроф", в Киеве припаркованные автомобили забаррикадировали остановку общественного транспорта. Также в сети опубликовали видео парковки автомобиля полиции в неположенном для этого месте. А 20 января в Киеве пешеходы оторвали номера у автомобиля, припаркованного на остановке общественного транспорта.