В Киеве "герои парковки" забаррикадировали остановку: опубликовано фото

В Киеве припаркованные автомобили забаррикадировали остановку общественного транспорта.

Об этом сообщает ресурс "Киев Оперативный".

"Это серое сооружение - остановка общественного транспорта возле бизнес-центра на Амосова, 12. Как вам парковка тут?", - говорится в сообщении.

Как сообщал "Апостроф", в сети опубликовали видео парковки автомобиля полиции в неположенном для этого месте. Также 20 января в Киеве пешеходы оторвали номера у автомобиля, припаркованного на остановке общественного транспорта. Кроме этого в столице снова заметили "героя парковки", который оставил свое авто около главного управления Национальной полиции и перекрыл проезд троллейбусам. Также в сети показали наглых "героев парковки", припарковавших свои авто в неположенном месте – на тротуаре, прямо перед КГГА.