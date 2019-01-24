В сети показали фото гигантской очереди за едой в оккупированном Донецке

В сети разместили снимок, где видна очередь за едой, которую бесплатно раздавали в оккупированном Донецке.

Об этом сообщает пользователь сети IgorGirkin на своей странице в Twitter.

"Гетто. Еда. Донецк", - прокомментировал он фото.

Другие пользователи также написали свое мнение о происходящем на оккупированных территориях Донбасса.

Как сообщал "Апостроф", в сети показали фото гигантской очереди из автомобилей на выезд из оккупированной территории Донбасса. А ранее в сети появилось мрачное осеннее фото оккупированной Горловки. Также в интернете показали огромную очередь в оккупированном Луганске. Так, люди собираются у автобуса для того, чтобы выехать в подконтрольную украинской власти Станицу Луганскую за продуктами и пенсией.