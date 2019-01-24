​В Украине слепили гигантскую свинью-снеговика: опубликованы фото

22 января в Подольске Одесской области слепили рекордную инсталляцию - огромную свинью из снега.

Об этом сообщают местные СМИ.

Символ 2019 года лепила активная молодежь. Размер данного снежного произведения составляет 16,2 метра в длину и 3,4 метра в высоту. Таким образом город Подольск начало рекорд Одесской области в номинации "Самая большая инсталляция свинки из снега".

За работу над указанным рекордной инсталляцией были награждены представители молодежной команды города Подольска, которые работали над ней 12 дней. Кроме того, за содействие в создании снежного символа 2019 года, была награждена и первый заместитель городского головы Татьяна Агеева.

Как сообщал "Апостроф", недавно 12-летняя спортсменка из Одесской области Валерия Островская выполнила норматив мастера спорта на чемпионате Украины по пулевой стрельбе в Киеве.