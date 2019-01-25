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Не покидать город: в Украине объявили очередное штормовое предупреждение

пятница, 25 января 2019, 17:59

На 27 января Укргидрометцентр объявил штормовое предупреждение во многих областях Украины – ожидается прирост снежного покрова до 15 сантиметров.

Об этом сообщает пресс-служба ГосЧС в Facebook.

О гололедице на дорогах и предупредили в Винницкой, Житомирской, Киевской, Черниговской, Черкасской, Полтавской, Сумской и Харьковской областях.

Из-за осложнения погодных условий водителей призвали не выезжать за пределы городов.

"ГСЧС настоятельно рекомендует водителям и руководителям автотранспортных предприятий воздержаться от поездок за пределы городов в течение 27 января. В тех областях, где синоптики прогнозируют осложнение погодных условий в виде сильного снега и метелей, существует угроза образования переметов, которые приведут к прекращению движения на автодорогах Украины", - сказано в сообщении.

Как сообщал "Апостроф", ранее синоптики синоптики объявляли штормовое предупреждение на 23-24 января.

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