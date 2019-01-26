РУС. | УКР.

суббота, 26 января
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
27.50
Меню
Общество

Читайте нас в Telegram-канале

Новости

26 января

11:11
В Киеве таксист Uber влетел в маршрутку: фото и видео
11:05
Марина Порошенко назвала Днепропетровскую ОГА лидером по внедрению инклюзивного образования
11:04
Где смотреть онлайн мужскую гонку преследования Кубка мира в Антхольце: расписание трансляций
10:53
Умер легендарный французский композитор
10:48
Приговор Януковичу: названы неприятные моменты, которые могут сыграть против Украины
10:24
Динамо - Спарта: видео онлайн трансляция матча
10:22
Появилось новое видео расправы подростков над школьницей под Киевом
10:17
Евровидение-2019: названы ведущие конкурса
10:07
В Австрии надолго отправили в тюрьму сепаратистку, призывавшую Путина ввести войска
10:01
Где смотреть онлайн женскую гонку преследования Кубка мира в Антхольце: расписание трансляций
09:54
Под Винницей разгорелся громкий скандал из-за черного "снега": фото и видео
09:51
Известный украинский боксер дебютировал на профи-ринге с разгромной победы: опубликовано видео
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Марина Порошенко назвала Днепропетровскую ОГА лидером по внедрению инклюзивного образования

суббота, 26 января 2019, 11:05

Марина Порошенко назвала Днепропетровскую ОГА под руководством Валентина Резниченко лидером по внедрению инклюзивного образования.

Об этом она заявила во время Всеукраинского совещания по вопросам инклюзивного образования, которое состоялось 25 января в Киеве в Украинском доме в присутствии президента Петра Порошенко, членов правительства, парламента, глав областей, представителей системы образования, общественности, родителей и детей с особыми потребностями.

«Днепропетровская область одной из первых включилась в работу по внедрению инклюзивного образования, и мы в Фонде Петра Порошенко сразу увидели, как облгосадминистрация начала показывать невероятные результаты. Сотрудничая с Днепропетровской ОГА, я чувствовала себя, как в сказке: когда я предлагала открывать в школах ресурсные комнаты, медиатеки, мне говорили: «Сколько угодно!» Эта область стала лидером по внедрению инклюзии», - сказала Марина Порошенко.

«Приятно слышать, что мы первые, но на самом деле, мы стали локомотивом программы внедрения инклюзии в школах и детских садиках Днепропетровской области. И мы являемся частью команды президента Петра Порошенко, поэтому все, что мы сделали – это командная работа», - отметил Валентин Резниченко.

«Еще четыре года назад я не знал, что означает слово «инклюзия». И вот уже несколько лет я засыпаю и просыпаюсь с этим словом, - сказал президент Петро Порошенко. - Благодаря Первой Леди, я осознал, насколько это важно. В советские времена о детях с особыми потребностями принято было не говорить, все делали вид, что их не существует, и они, и их родители оставались один на один со своими проблемами. За это время многое изменилось, и динамика внедрения инклюзивного образования вызывает восхищение и у наших западных партнеров. Для нас инклюзия в образовании – это залог нашего единства, которое начинается еще в школе. У единства много измерений, одно из них - единство в школьном классе».

По словам Резниченко, развитие инклюзии в области стало возможным, благодаря «лобби» в лице Первой Леди и Фонда Порошенко, которым удалось внедрить целый ряд нормативных актов, обеспечивших приток ресурсов для развития инклюзивного образования и коренным образом изменивших отношение государства и общества с особым детям.

По данным Днепропетровской ОГА, за последние два года в области существенно выросло количество детей, которые обучаются по инклюзивной системе. Всего в Днепропетровской области 225 школ. В самом начале процесса внедрения инклюзии всего 4 ребенка с особыми потребностями получали образование по этой системе, сегодня их более 860.

Все школы и садики Днепропетровская ОГА оснащает пандусами, подъемниками, безбарьерным входом, ресурсными комнатами, медиатеками. Кроме того, по программе Фонда Порошенко, утвержденных Министерством науки и образования, учителя и воспитатели обучаются работе по методикам инклюзии, школы и садики получили новых специалистов: психологов, ассистентов учителей и особых детей.

Из госбюджета Украины Днепропетровская ОГА получила субвенцию на создание инклюзивно-ресурсных центров по всей области. По словам Резниченко, в планах его администрации – внедрение инклюзивного образования в каждой школе региона без исключения.

«Рост числа детей с особыми потребностями, которые уже обучаются по системе инклюзивного образования в нашей области, говорит о том, что в обществе есть толерантность таким детям, а это значит, что у нашей страны есть будущее», - сказал глава Днепропетровской ОГА Резниченко.

Фотовзгляд

Все галереи
В сети публикуют фото заснеженного Киева

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Толерантность как конъюнктура

​Операция "иммунизация": почему Минздрав может не потушить вспышку кори в Украине

Погода на неделю: много снега, но тепло

Новый оборонзаказ: деньги есть, стратегии нет

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентства «Интерфакс-Украина», «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: