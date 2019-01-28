На Донбассе неизвестные застрелили российского военного: подробности

На Донбассе неизвестные застрелили российского военного из охотничьего оружия.

Об этом сообщает пресс-секретарь Минобороны Дмитрий Гуцуляк.

"По данным разведки, 23 января неизвестные застрелили из охотничьего оружия российского военнослужащего, открыл беспорядочную стрельбу по местным жителям", - сообщил он.

Уточняется, что неизвестные убили российского военнослужащего, который открыл беспорядочную стрельбу по местным жителям.

Как сообщал "Апостроф", в сети показали новые доказательства присутствия российских подразделений на Донбассе.

Кроме того, ранее ранее в сети показали видео с передовых позиций ВСУ, откуда до боевиков всего несколько сотен метров.

Также в сети рассекретили российских "героев" с погонами, причастных к обстрелам Донбасса из "Градов". Уточняется, что имена российских кадровых военных "засветились" в документах про ранения российских военных за 2014 год. Также известно, что один из "Градов" подразделения Алексея Волоскова удалось захватить ВСУ в 2014 году.