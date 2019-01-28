Стало известно о новых кадровых перестановках в МВД Украины

В понедельник, 28 января, министр МВД Украины Арсен Аваков назначил нового заместителя главы Нацполиции.

Об этом сообщает УНИАН.

В частности, заместителем главы Национальной полиции назначен начальник Департамента оперативной поддержки Олег Козловский.

"Мной подготовлено и направлено Вам (министру внутренних дел Арсену Авакову – прим. ред.) представление относительно назначения на должность заместителя главы полиции начальника Департамента оперативной поддержки Олега Козловского", - цитирует издание слова главы Национальной полиции Сергея Князева.

В свою очередь, Арсен Аваков уточнил важный момент: "Такое представление сегодня подписано, я издал соответствующий приказ министра".

Уточняется, что ранее Козловский занимал должность начальника УСБУ в Луганской области.

Как сообщал "Апостроф", ранее в МВД оправдались за памятник "Беркуту" на базе полиции.