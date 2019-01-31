​В морском порту Николаева произошел пожар: опубликованы фото

31 января на территории Николаевского морского порта произошел пожар.

Об этом сообщил сотрудник ГСЧС области Иляна Пацюк в Facebook.

Сообщение о ЧП поступило к спасателям в 12.35 на линию. Известно, что произошло возгорание фильтра циклона аспирации между 8-9 уровнем в подготовительном цехе на территории Николаевского морского порта. О происшествии сообщил инженер по пожарной безопасности предприятия.

"На место прибыли дежурные караулы 2-й и 3-й государственных пожарно-спасательных частей, дежурная смена оперативно-координационный центр Главного управления ГСЧС Украины в Николаевской области. Пожар на площади 20 кв. м. локализован в 13.20, и в 13.42 полностью ликвидирован.

Всего от ГСЧС привлекалось 7 единиц техники и 25 человек личного состава. Также тушения осуществляла служба пожарной безопасности объекта. Предполагаемая причина пожаре- нарушение технологического регламента", - говорится в сообщении.

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