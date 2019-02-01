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Сладкая жизнь в оккупации: появились фото и детали биографии жены главаря ДНР

пятница, 01 февраля 2019, 09:22
Фото: соцсети

Супруга главаря боевиков Дениса Пушилина, Ирина, довольно часто появляется на публике.

В подробностях о "первой леди" так называемой "ДНР" рассказали местные СМИ.

Так, известно, что она родилась в 1985 году. На ее страницах в соцсетях родным городом значится Макеевка. Именно оттуда же родом и сам Пушилин. Сообщается, что в свое время она закончила торговый институт в Донецке, работала бухгалтером в компании "Сладкая жизнь". Именно на этом предприятии она познакомилась с будущим супругом. В браке они уже 10 лет. У них есть дочь.

Напомним, подробнее о смене власти в так называемой ДНР читайте интервью "Апострофа" с блогером и создателем "Вата шоу" Андреем Полтавой: Россия играет в демократию: как "уволенному" Захарченко на Донбассе замену искали.

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