За 3,5 года Днепропетровская ОГА вложила миллиард евро в инфраструктуру - Голик

За последние три с половиной года Днепропетровская ОГА вложила около 1 миллиарда евро в инфраструктуру области.

Об этом в интервью изданию РБК-Украина заявил советник губернатора Днепропетровской области Юрий Голик.

"Мы посчитали, что за последние три с половиной года порядка одного миллиарда евро нами было вложено в инфраструктуру Днепропетровской области. Это деньги из бюджетов всех уровней, включая государственный", - рассказал он.

Он отметил, что этот миллиард попал на частный рынок.

"Этот миллиард попал дорожно-строительным компаниям, строительным, поставщикам оборудования, школьных автобусов, поставщикам всего, чего угодно. И это в миллиард раз больше, чем было до этого", - сказал Голик.

По его словам, эти деньги способствовали созданию множества компаний и новых бизнесов в области.

"Этот миллиард создал новые рабочие места. Этот миллиард поднял зарплаты, и сейчас нет смысла квалифицированным рабочим уезжать на заработки в другую страну. Хочешь работать? Готов учиться? Будешь пахать? Гарантировано будешь зарабатывать вменяемые деньги. Сегодня масса квалифицированных работников дорожных и строительных компаний зарабатывают по 600, 800, 1000 евро в месяц в эквиваленте. Но только зарабатывают, а не получают за нахождение на работе. Все честно", - рассказал советник.

Голик также подчеркнул, что такие вложения в инфраструктуру стали возможными, благодаря реформе децентрализации, которую инициировал президент Петр Порошенко.

Солонянская школа, Днепропетровская область, после реконструкции