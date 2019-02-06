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Под Киевом два села устроили публичную матерную войну: опубликовано видео

среда, 06 февраля 2019, 14:05

Два села в Киевской области, Гребени и Юшки, начали необычную "войну" друг с другом: жители зарисовывают или дописывают буквы на указателях с названиями сел, так что они меняются на матерные слова.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Началось все будто бы с того, что кто-то дорисовал буквы "х" и "у" к названию села Юшки. Какой-то его житель якобы решил отомстить и стер две буквы на указателе при въезде в деревню Гребени. На табличке заметно несколько слоев краски – очевидно, первые буквы действительно неоднократно страдали от зарисовывания. "Обидно было, что что-то хорошее нельзя было написать, а еще и выставить перед всеми", - говорит младший научный сотрудник музея в селе Гребени Надежда Туркенева.

Гребени по сравнению с Юшками – село большое, есть остановка, магазин и даже музей. Его заведующая говорит, что в истории села было форсирование Днепра, а вот войны с Юшками – никогда. Признается, что название родного села действительно неизвестные время от времени сокращают до неприличного. "Но это не жители наших сел", потому что "мы дружим, а не воюем". Так же считают и жители села Юшки, которые возмущаются появлению и исчезновению букв на указателях, а чтобы доказать свою воспитанность, ведут к новопостроенной церкви и убеждают – полсотни пенсионеров, которые живут в селе, ругательных слов на табличках писать не могут, потому что тихие и в Бога веруют. "К нам приезжал Епифаний освящать место и крест", - говорят люди.

В клубе объясняют, откуда взялись названия. Оказывается, село Гребени было расположено на гребнях, а в старину казаки въезжали в юшки и варили себе похлебку, отсюда пошло название другого села. Которые до сих пор считают себя одним колхозом: "Полсела Гребень – это бывшие юшкивцы. Как мы можем воевать со своими?". А в Гребенях имеют доказательство, что местные такого сделать не могли – как-то даже поймали заезжую хулиганку с краской, но наказывать ее не стали. "Она дачница, она неместная", - пояснили там.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", 30 июля в Киеве в промежутке между станциями Сырец и Вышгородская группа молодых людей остановила городскую электричку, забросала ее камнями и разрисовала краской.

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