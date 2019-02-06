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Россия устроила сетевую атаку против украинского СМИ: в чем суть

среда, 06 февраля 2019, 15:29

Юридический отдел YouTube на основании жалобы Роскомнадзора требует от украинского информагентства Центр журналистских расследований удалить из своего канала видео-репортаж о крымском политзаключенном Эмире-Усеине Куку.

Об этом сообщила в Facebook замминистра информполитики Эмине Джеппар.

Она опубликовала полученное письмо от администрации YouTube и Google, 4 февраля. YouTube мотивировал свое требование тем, что получил жалобу от Роскомнадзора о том, что в ролике якобы содержатся "призывы к массовым беспорядкам, осуществлению экстремистской деятельности…", что является нарушением российского законодательства.

Мининформполитики Украины в свою очередь опровергло, что подобное содержится в указанном видео и попросило администрацию YouTube и Google не принимать никаких мер.

В ведомстве считают, что ролик, который требует удалить YouTube, посвящен нарушениям прав человека в Крыму со стороны оккупационной российской власти.

Также в мининформполитики напомнили, что работа украинских СМИ не может подпадать под юрисдикцию РФ.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Латвии отомстили пропагандистам Путина за ложь об Украине.

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