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Не дадим забыть Крым: Тимошенко высказалась о мирных переговорах с Россией

вторник, 12 февраля 2019, 22:40

Настоящий мир - это не только прекращение военных действий, освобождение и возрождение оккупированных российским агрессором районов Донбасса и Крыма, это возвращение вынужденных переселенцев, надежные гарантии безопасности Украины, которыми являются сильная армия и присоединение к системе коллективной обороны НАТО.

Об этом заявила Юлия Тимошенко во время встречи с жителями Збаража на Тернопольщине.

Лидер «Батькивщины» отметила, что минские переговоры лишь имитируют мирный процесс и не могут завершить войну. Ошибкой она назвала и то, что Крым был выведен за пределы переговоров.

«Это означает, что кто-то хочет забыть о Крыме. Кто-то хочет сделать так, чтобы с течением времени якобы легализовали без документов Крым. За нашей спиной происходит сговор», - отметила политик.

Кроме того, подчеркнула Тимошенко, необходимо вернуться к Будапештскому меморандуму, который предоставил Украине гарантии целостности наших международно признанных границ.

«Мы вернем Крым в переговорный процесс и никому не дадим забыть, легализовать Крым как якобы не украинский», - заявила кандидат в Президенты.

Особый акцент Председатель партии сделала на развитии мощных Вооруженных Сил: «В современном мире, где обострилась борьба за ресурсы, нужна сильная армия. Она является условием существования независимого государства».

Лидер «Батькивщины» обратила внимание на то, что армия требует не только лучшего вооружения, но и заботы государства о каждом солдата. По инициативе Военного кабинета Юлии Тимошенко уже разработан новый контракт, предусматривающий достойную систему оплаты, решение вопроса с жильем, защита семей военнослужащих, защита семей, потерявших близких на фронте.

На обоих митингах на Тернопольщине Тимошенко сопровождали военные. В Козовой представитель пограничных войск Юрий Ганджала сказал: «Мы сегодня присутствуем здесь для того, чтобы сказать, что мы поддерживаем Юлию Тимошенко. Вы - наш президент и Верховный главнокомандующий ».

В Збараже киборг Василий Кузьмин добавил: «Мы - воины. Мы верим, что Юлия Тимошенко станет достойным президентом для святой нашего государства ».

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