В Днепре маршрутчик бросил на остановке ребенка без сознания: сеть в гневе

В понедельник, 11 февраля, в Днепре произошел вопиющий инцидент: водитель маршрутного такси № 127 высадил из салона ребенка, которому в маршрутке стало плохо.

Об этом в Facebook сообщила мать девочки.

"СРОЧНО! Ищу пассажиров маршрутки N127 жёлтый Богдан, которые ехали сегодня ( 11.02.2019) по маршруту пос. "Мирное -парк Шевченко", в промежуток времени с 8:15 до 8:35. И были свидетелями того, как моя несовершеннолетняя дочь потеряла сознание в маршрутке, и водитель ссадил ее с автобуса и оставил в таком состоянии одну на остановке ул. Лазяряна", - написала она.

В сети отреагировали на ЧП, не скрывая возмущения.

Как сообщал "Апостроф", ранее в сети поднялась волна гнева из-за ночного скандала с велосипедом в Киеве.