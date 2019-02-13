От зоны до "бригады 200": в сети показали бесславный путь боевика на Донбассе

В сети показали погибшего боевика ДНР Андрея Тарасова (позывной "Тарас"), который ранее был неоднократно судим.

Фото террориста опубликовал в Twitter блогер Necro Mancer.

"Донецкий пацан Андрей Тарасов пришёл к успеху: из зоны - в "ополченцы", - написал он.

По его словам "Тарас" погиб в феврале 2018 года. Боевики в соцсетях напомнили о годовщине его ликвидации.

По данным "Миротворца", Тарасов начале 2015 года входил в состав миномётного расчёта под командой Семена Рыжова.

Как сообщал "Апостроф", ранее в сети показали Абдуллу, "случайно" погибшего на Донбассе.

Также в сети показали фото 21-летнего боевика, Дмитрия Сидорова из Донецка, ликвидированного на Донбассе в пятницу, 8 февраля.

Кроме того, были опубликованы фото и данные про очередного боевика на Донбассе, Сергея Ляхова из российского города Новороссийск, который пополнил "Груз 200".