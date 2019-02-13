В Харькове отчитались о готовности к матчу Лиги Европы Шахтер - Айнтрахт

В Харькове отчитались о полной готовности стадиона "Металлист", который 14 февраля будет принимать поединок украинского "Шахтера" и немецкого"Айнтрахта".

"Стадион готов, инфраструктурные и транспортные объекты готовы. Все вопросы отработаны и находятся на постоянном контроле. Харьковщина готова", - сообщил заместитель председателя ХОГА Анатолий Бабичев.

Он напомнил, что руководство области и лично председатель облгосадминистрации Юлия Светличная провели значительную работу для возвращения в наш регион большого футбола.

"Призываю всех к действительно спортивному поведению. Помните: репутация стадиона и возможность проведения следующих матчей европейских кубков - и в ваших руках тоже", - отметил Бабичев, обращаясь к болельщикам.