Вскрылся интересный нюанс с деньгами на ремонт дорог в Украине

Бюджетная децентрализация сыграла злую шутку с автомобилистами, потому что местные власти, вместо того, чтобы ремонтировать дороги, клали деньги на депозити.

Об этом сообщает "Апостроф".

Известно, что всего в бюджете-2019 на дорожную инфраструктуру заложено более 55 миллиардов гривен. С одной стороны, эта сумма выглядит внушительно, однако, по словам экспертов, ее крайне недостаточно.

"Денег на дороги нужно выделять еще больше, чем выделяется на сегодняшний день. "То, что правительство тратит это, конечно, хорошо, но, чтобы быстрее восстановить дорожную сеть, объем финансирования нужно увеличить хотя бы в три раза", - говорит "Апострофу" бывший заместитель министра инфраструктуры Александр Кава. - Денег больше, чем было раньше, но их все равно недостаточно. Все акцизы, если направить на дороги, их недостаточно для восстановления дорожной сети".

А восстанавливать нужно в огромных объемах. Например, по оценкам министра инфраструктуры Владимира Омеляна, около 90% украинских дорог находятся в плачевном состоянии.

"Государство 27 лет не вкладывало достаточных инвестиций в поддержание технического состояния дорог, - поясняет "Апострофу" транспортный инженер Виктор Петрук. - Они нам достались в наследство от СССР и построены были по советским нормам, и нормы эти абсолютно не подходят для тех нагрузок, которые сейчас пошли на наши дороги, в связи с сокращением железнодорожных перевозок и интенсификацией грузовых автомобильных перевозок. В те времена на такую нагрузку дороги не были рассчитаны".

Вот и выходит, что сделать европейскими получается лишь небольшие участки дорог.

"У нас 170 тысяч километров дорог. А в прошлом году отремонтировали 4 тысячи километров. При этом 70% всех дорог - с просроченными ремонтами", - добавляет "Апострофу" эксперт общественной организации "Европатруль" Вячеслав Коновалов.

Впрочем, несмотря на то, что вопрос финансирования является краеугольным в проблеме восстановления дорог, даже когда деньги есть, местные власти не спешат их осваивать. По словам экспертов, бюджетная децентрализация сыграла злую шутку с автомобилистами.

"Якобы местные власти лучше знают, куда отправить деньги, выделенные на содержание дорог. Они в теории должны знать, какие дороги нужно делать в первую очередь, а какие - не делать. Но такая ситуация привела к тому, что местные власти клали деньги на депозит, вместо того, чтобы ремонтировать дороги", - сетует Коновалов.

Например, на начало осени 2018 года города и районы держали на депозитах около 15 миллиардов гривен. Правда, Минфин решил прикрыть лавочку и запретил до конца 2019 года размещать временно свободные средства общего фонда местных бюджетов на депозитах. Но, во-первых, запрет противоречит Бюджетному кодексу, а, во-вторых, многие города уже включили проценты с депозитов в доходную часть своих бюджетов.

Детально читайте в материале "Апострофа": Так воровать удобней: почему украинские дороги сходят вместе со снегом.