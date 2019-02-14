Медреформа должна быть отменена: Скоцик высказался о судах по Супрун

Кандидат в президенты Украины Виталий Скоцик назвал медицинскую реформу в Украине преступной и возложил на нее ответственность за вымирание населения сел и городков. При этом, по его словам, ответственность за нее лежит не только на и.о. министра здравоохранения Ульяны Супрун, но и на правительстве и президенте, которые ее поддерживают.

Об этом Виталий Скоцик заявил, комментируя судебные процессы по деятельности Супрун.

«Медицинская реформа может показаться успешной лишь из окон киевских домов. Я проехал Украину вдоль и поперек – на местах миллионы людей возмущены тем, как «оптимизировали» сеть медицинских учреждений. Выбор врача – это роскошь больших городов, а крестьяне вынуждены лечиться у тех, к кому могут доехать на разбитых автобусах по уничтоженным дорогам. Закрыв массу фельдшерско-акушерских пунктов, правительство отобрало у людей право на здоровую жизнь», - считает политик.

Он напомнил, что смертность в Украине превышает рождаемость почти вдвое, страна занимает второе место в Европе по уровню заболеваемости туберкулезом, «лидирует» по уровню заболеваемости корью. Это и есть показатель успешности медицинской реформы, - считает политик.

«До сих пор вообще не созданы госпитальные округа в Сумской и Запорожский областях. В Ивано-Франковской - из пяти создан один, в Волынской, Черновицкой, Одесской, Херсонской и Луганской подобная ситуация. В общем, почти на территории трети страны не сформированы даже округа», - подчеркнул Виталий Скоцик.

Попытка слепо копировать иностранный опыт в медицине также, по его мнению, была провальной.

«Курс на телемедицину «обломался» из-за отсутствия нормального интернета в районах и селах, неосведомленности людей с этими технологиями. Реформа не учитывает огромную проблему дорог и транспорта в глубинке. В результате чем меньше там врачей и чем дальше сами больницы – тем больше людей будут умирать, не получив своевременной помощи. То есть реформирование просто ускорило вымирание украинцев, которое и без того идет бешеными темпами. И за это преступление против народа, совершенное и.о. министра здравоохранения Ульяной Супрун, должны понести ответственность также поддерживающие ее правительство и Президент», - подчеркнул Виталий Скоцик.

Он добавил, что нынешняя медицинская реформа может считаться полезной только с точки зрения оптимизации закупок медикаментов, которую эксперты считают прозрачной.