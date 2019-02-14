Неромантическая погода: синоптики озвучили прогноз на День Валентина в Украине

В четверг, 14 февраля, на большей части территории Украины ожидаются дождь и снег.

Об этом свидетельствуют данные Укргидрометцентра.

В частности, в западных, северных, большинстве центральных и Одесской областях прогнозируется небольшой снег, местами с дождем, в Карпатах ночью выпадет умеренный снег. На востоке и в части южных областей – без осадков.

На дорогах Украины, кроме юга, местами гололедица. Ветер северо-западный и западный, 5-10 м/с, в Карпатском регионе отдельные порывы 15-20 м/с. Температура ночью 1-6° мороза, в западных областях около 0°, днем от 2° мороза до 3° тепла, на западе и юге страны 0-5° тепла.

В Киеве 14 февраля ожидается небольшой снег, днем с дождем. Температура ночью 1-3° мороза, днем 0-2° тепла. На Киевщине также небольшой снег, днем местами с дождем. Температура ночью 1-6° мороза; днем от 2° мороза до 3° тепла.

Напомним, подробнее о погоде на ближайшие дни читайте в материале "Апострофа": Февраль продолжает удивлять: синоптики рассказали о погоде на неделю.