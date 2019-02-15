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​Поймали пьяного за рулем: стало известно решение суда по брату Зайцевой

пятница, 15 февраля 2019, 19:51

Брата обвиняемой по делу о смертельном ДТП в Харькове на Сумской Елены Зайцевой Василия, лишили прав за вождение в пьяном состоянии.

Об этом значится в документе, опубликованном на сайте Единого реестра судебных решений.

Согласно информации, парня также оштрафовали на 10 200 гривен.

Как сообщал "Апостроф", брата виновницы смертельного ДТП в Харькове Елены Зайцевой Василия Зайцева поймали пьяным за рулем. Выяснилось, что водитель пребывал в состоянии опьянения: нечеткая речь, нетвердая походка, запах спиртного

При этом он отказался пройти тест на драгере в присутствие свидетелей, после чего полицейские составили административный протокол по ст. 130 КУпАП ("управление транспортным средством в нетрезвом виде") и ст. 122 ("нарушение ПДД").

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