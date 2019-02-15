​"Зимняя вишня" не научила: опасные подробности пожара в университете Киева, новые видео

В Киеве произошел пожар в одном из корпусов Национального авиационного университета.

Об этом сообщил на своей странице в Facebook очевидец пожара Кирилл Кухельный.

"Сейчас горит один из корпусов НАУ. Все травятся угарным газом. А ключи от выходов непонятно у кого", - рассказал он.

Также Кухельный вспомнил трагедию в российском Кемерове, где во время пожара в торговом центре погибли десятки людей.

"Видимо, история с ТЦ "Зимняя Вишня", где люди не смогли выбраться из кинотеатра через схожие причины (завалены пожарные выходы и закрытые на ключ двери), никого ничему не научила. Ни сирены, ни пожарная сигнализация не сработали", - добавил он.

По информации ГСЧС, пожар на площади 30 кв.м полностью потушили. Повреждена мебель, техника, закопчены стены и потолок помещения.

Из помещения эвакуировали пять человек, которые находились на цокольном этаже. Пострадавших нет.

Как сообщал "Апостроф", 25 марта в российском городе Кемерово в торгово-развлекательном центре "Зимняя Вишня" случился пожар, который по подтвержденным данным унес жизни 64 человек.