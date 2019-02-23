Австрийская компания на своей карте "отдала" Молдове часть Украины

Австрийская фирма Shafer, занимающаяся производством автозапчастей, разместила на своем официальном сайте карту Украины, на которой часть Одесской области отмечена как территория Молдовы.

На это в Twitter обратил внимание блогер с ником "Нормальный Днепр".

"Молдавское лобби по отрезанию части Одесской области на картах коммерческих компаний мне иногда кажется более сильным, чем кацапское по отрезанию Крыма", - написал он.

В то же время один из комментаторов заметил, что на данной карте Калининградская область России подобным образом "отдана" Польше.

Как сообщал "Апостроф", ранее крупное британское издательство оскандалилось с детскими картами "спорного" Крыма.

Также в сети уличили Google в переменчивости в вопросе принадлежности украинского Крыма.