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Австрийская компания на своей карте "отдала" Молдове часть Украины

суббота, 23 февраля 2019, 09:23

Австрийская фирма Shafer, занимающаяся производством автозапчастей, разместила на своем официальном сайте карту Украины, на которой часть Одесской области отмечена как территория Молдовы.

На это в Twitter обратил внимание блогер с ником "Нормальный Днепр".

"Молдавское лобби по отрезанию части Одесской области на картах коммерческих компаний мне иногда кажется более сильным, чем кацапское по отрезанию Крыма", - написал он.

В то же время один из комментаторов заметил, что на данной карте Калининградская область России подобным образом "отдана" Польше.

Как сообщал "Апостроф", ранее крупное британское издательство оскандалилось с детскими картами "спорного" Крыма.

Также в сети уличили Google в переменчивости в вопросе принадлежности украинского Крыма.

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