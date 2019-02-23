Весеннее чудо: в Одессе под снегом распустились цветы, фото

В субботу, 23 февраля, в Одессе заметили распустившиеся под снегом цветы брандушки.

Об этом сообщает ресурс 048.ua.

"Несмотря на то, что в пятницу в Одессе похолодало и снова выпал снег, весна продолжает пробиваться. Сегодня в одним из одесских дворов на Черемушках под снегом расцвели брандушки", - говорится в сообщении.

Весенние цветы заметил одесский эколог Владимир Яценко.

"А я сегодня дивный подарок получил, утром вышел из дома, и опа - брандушки! Я не знаю, осенью их соседка высадила, или сейчас, но хорошо! У меня под домом будет обалденная клумба, соседи прониклись!" - поделился он.

Напомним, ранее сеть взбудоражили фото "новогодних" цветов в Украине.

Как сообщал "Апостроф", в феврале прошлого года также распустились цветы. Цветение первоцвета анкарского, который занесен в Красную книгу Украины, наблюдали в Херсонской области. Однако это произошло из-за аномально теплой погоды зимой.