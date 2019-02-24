Оккупанты в Крыму устроили очередной милитари-шабаш с детьми: фото

В аннексированном Россией Крыму оккупант устроили новую абсурдную акцию с участием детей, напоминающую 1922 год.

Об этом пишет блогер RoksolanaToday&Крым.

"Евпатория. Погода не помешала вытянуть детей на милитари-шабаш. Евпатория забавная. Евпатория шел 1922 год..." – говорится в сообщении.

На снимках можно увидеть детей, одетых в военную форму.

Как сообщалось, ранее в аннексированном Россией Крыму оккупационная власть использовала детей в рекламе мороженого, в котором была обнаружена кишечная палочка.

Кроме того, в аннексированном Россией Крыму оккупанты провели мероприятие с участием детей с инсценировкой убийства.

Подробнее о ситуации в Крыму и Азовском море, читайте в материале "Апострофа": Крым нужен был России для одной цели – замминистра Юрий Гримчак.