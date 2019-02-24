Украинцев пристыдили за лицемерие вокруг Евровидения

Скандалы вокруг конкурс "Евровидение-2019" и победа на национальном отборе певицы MARUV показали лицемерие украинцев.

Об этом в Facebook написал политолог Евгений Магда.

"Определитесь, пожалуйста, со своим отношением к "Евровидению". Потому что получается, что когда там Джамала с "1944" (замечательная и нужная песня), то этот конкурс - наше все, а когда Maruv - то оно нам и не очень нужно", - отметил он.

Он также назвал Вячеслава Кириленко "вице-премьером по вопросам "Евровидения", указав на его "внезапное проявление" в связи с ситуацией вокруг конкурса.

"Думаю, что вполне можно нацагентство под это сделать ... И 5-7 общественных антикоррупционных организаций", - добавил Магда.

Напомним, победившая на нацотборе к "Евровидению" певица MARUV ранее анонсировала концерты в России. 6 апреля MARUV споет в Москве, в концертном зале "Известия Hall", а 12 числа того же месяца певица выступит в Санкт-Петербурге. "Мой первый сольный концерт!", - написала артистка и пообещала, что "будет пушка".

В 2015 году в составе группы The Pringlez Корсун участвовала на конкурсе "Новая волна" в Сочи (РФ), где заняла третье место.

А комментируя свои гастроли в России, MARUV заявила: "Каждый выбирает по-своему как нести мир. Кто-то берется за оружие, кто-то за музыку".