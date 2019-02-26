Будет титановый Елизар: врач рассказал о тяжелораненном бойце ВСУ и показал фото

В Днепропетровской областной больнице имени Мечникова проходит лечение боец ВСУ, получивший на Донбассе тяжелейшую травму головы.

Об этом на своей странице в Facebook сообщает главврач больницы Сергей Рыженко.

Пострадавшего бойца зовут Елизар, ему 21 год. В Зайцево, Донецкой области, он получил ранение вследствие разрыва артиллерийской мины.

"В больнице Бахмута нейрохирург во имя спасения удалил большую часть костей свода черепа. Доставлен в Мечникова на ИВЛ. Кома. Врожденный порок аортального клапана. Вдохнули жизнь в политравме Мечникова. Все дни возле него медсестра Хаданович Виктория. Ее доброта подает надежду. Елизар пришел в сознание после многих дней в реанимации. Понимает обращенную речь. Трахеостомическая трубка не дает выразить признательность словами, старается это делать жестами. Его папа и девушка льют слезы и ждут выздоровления", – пишет Рыженко.

По его словам, бойцу предстоит операция по восстановлению черепа.

"Будет титановый Елизар", – резюмирует врач.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", боевики на Донбассе 25 февраля шесть раз нарушили режим прекращения огня, один военнослужащий Объединенных сил погиб и еще один ранен.